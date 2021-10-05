Ece Ronay Kimdir?

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ECE RONAY KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?



Son dönemin yıldızı parlayan genç sanatçılarından olan Ece Ronay Taylan 17 Kasım 1991 yılında Diyarbakır'da doğdu. Diyarbakırlı olan Ece Ronay, 28 yaşındadır.



Youtube ve Tiktok Da karpuz yiyerek çektiği video ile adını duyuran Ece Ronay 'Karpuz' isimle şarkısına çektiği albümle popülerliğe kavuştu. Karpuz isimli şarkısının kısa sürede milyon dinlenmesiyle diğer şarkılarını çıkarmaya devam eden Ece Ronay, günden güne daha çok tanınmaya başladı.