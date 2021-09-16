Yurtlarda görev alacak danışmanlara eğitim

DÜZCE (İHA) – Düzce Üniversitesi’nin yüz yüze eğitime başlayacağını duyurmasının ardından KYK yurtlarında kalacak öğrenciler için danışmanlık yapacak kişilere hizmet içi eğitim verildi.

Kredi ve Yurtlar Kurumu bu yıl 10 bin öğrenciye ev sahipliği yapacak. Düzce İl Müftülüğü de yurtlarda kalacak öğrencilere yönelik manevi danışmanlar atayacak. Belirlenen manevi danışmanlara yönelik hizmet içi eğitim semineri düzenlendi. Müftü Rüstem Can, Müftü Yardımcısı Yavuz Horoz, Gençlik Koordinatörleri Neşe Yaldız ve Hasan Çiçek tarafından manevi danışmanlara ilk olarak ‘Gençlerle iletişim’ konulu sunum yapıldı. 3 Ekim’e kadar manevi danışmanlık yapacak kişilere eğitimler devam edecek.