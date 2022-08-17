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Yük taşıyan araçlara denetim yapıldı

DÜZCE(İHA) – Düzce’de jandarma ekipleri tarafından yük taşıyan araçlara yönelik denetim yapıldı. Denetimde 5 araç trafikten men edilirken 8 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

DÜZCE 17.08.2022, 15:49
Yük taşıyan araçlara denetim yapıldı

DÜZCE(İHA) – Düzce’de jandarma ekipleri tarafından yük taşıyan araçlara yönelik denetim yapıldı. Denetimde 5 araç trafikten men edilirken 8 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

Düzce’de Jandarma trafik ekipleri yük taşıyan araç ve sürücülerine yönelik denetim yaptı. Denetimde 150 araç sürücüsü kontrol edilirken kusurlu görülen 8 araç sürücüsüne 4 bin 338 TL cezai işlem uygulanırken 5 araç trafikten men edildi.

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