Yıldız gözlem alanları arasına Düzce’de girdi

DÜZCE (İHA) – Türkiye’nin birçok bölgesinde yıldız gözlem alanları bulunuyor. Gökyüzünü fotoğraflamak ve izlemek için belirlenen 16 alana Düzce’de girdi.

Türkiye’de gökyüzündeki yıldız seyrini takip edenlerin sayısı her geçen gün artarken, bu konu ile ilgili olarak bir araştırma yapıldı. Yapılan araştırmaya göre Türkiye’de 16 yıldız gözlem alanı bulunuyor. Bu gözlem alanlarından biriside Düzce’de yer alıyor. Yıldızlarla dolu gökyüzünü fotoğraflamak için gidilecek en iyi yerlerin sıralandığı listede İstanbul Anadolu kavağı ve Adalar, Antalya Sivridağ, Artvin Haitala Milli Parkı, Ankara Tekke Dağı, Muğla Kartal Gölü, Bursa Uludağ, Balıkesir Kaz dağları, Erzurum Doğu Anadolu Gözlem Evi ve Düzce Elmacık Dağı yer alıyor. Kayseri, Rize, Samsun, Gaziantep gibi şehirlerde de yer alan alanların arasında ki Düzce ise yıldız seyrinin dışında doğal bir cennet olarak görülüyor. Birçok bitki ve canlı türünü içinde barındıran doğal alan, aynı zamanda Türkiye’de yıldızların en net görüldüğü yerden biri. Elmacık dağı üzerinde bulunan Topuk, İkizler, Eğrelti, Bakacak, Sinekli gibi yaylalarda kampçılar için ideal alanlar bulunuyor.