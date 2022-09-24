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Yeni başkan yardımcısı Gülmez oldu
DÜZCE(İHA) – Düzce Belediyesi’nde Su ve Kanalizasyon Müdürü Murat Gülmez, belediye başkan yardımcısı oldu.
DÜZCE 24.09.2022, 09:34
DÜZCE(İHA) – Düzce Belediyesi’nde Su ve Kanalizasyon Müdürü Murat Gülmez, belediye başkan yardımcısı oldu.
Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Cengiz Tuncer’den boşalan Başkan Yardımcılığı görevine Murat Gülmez atandı. Gülmez’in aynı zamanda Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü görevini de sürdüreceği bildirildi.