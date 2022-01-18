Yazar okur buluşmaları devam ediyor

DÜZCE (İHA) – Düzce Milli Eğitim Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan Anadolu Mektebi Yazar okur buluşmaları son olarak Ömer Seyfettin Akdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde gerçekleştirildi.

Düzce’de lise öğrencilerine yönelik başlatılan Anadolu Mektebi Okur yazar buluşmaları kapsamında son buluşma Ömer Seyfettin Akdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde gerçekleştirildi. Okulun konferans salonunda gerçekleştirilen etkinliğe öğretmen, öğrenci ve okul idarecileri katılım sağladı. Yazar Mustafa Kutlu’nun katılımı ile gerçekleştirilen programda öğrencilere kitap nasıl yazılır konuları ve okurlarla bir araya nasıl gelinmeli konusunda bilgilendirmelerde bulunuldu.