Yaşlı ve kimsesizlerin evlatları oldular

DÜZCE (İHA) – Düzce Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na bağlı vefa ekipleri, kimsesiz, hasta ve evini temizleyemeyecek durumda olan yaşlı bireyleri ziyaret ederek, evlerini temizliyor.

Düzce Valiliği koordinasyonunda kurulan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, hem ihtiyaç sahibi vatandaşlara hem de yaşlı vatandaşlara yardımcı oluyor. Vakıf bünyesinde oluşturulan vefa ekipleri, il genelinde yalnız yaşadıkları belirlenen yaşlı bireyleri düzenli olarak evlerinde ziyaret ediyor. Kimsesiz, hasta ve evini temizleyemeyecek durumda olan yaşlıların evlerini temizleyen ekipler, kendilerini yalnız hissetmemeleri için bir süre sohbet ediyor.