Yağmur suyu hattı yenileniyor

DÜZCE(İHA) – Kaynaşlı Belediyesi yağmur suyu hatlarında yenileme çalışmalarına başladı.

Türkiye’de en çok yağış geçtiğimiz günlerde Kaynaşlı’ya düşmüştü. Metrekareye yaklaşık 50.8 kilogram yağış düşmüş, bazı evleri su basmış dereler taşmıştı. Kaynaşlı Belediyesi hemen bölgelerde çalışma yapmış ve vatandaşlar mağdur edilmemişti. Yağışların azalması ile Kaynaşlı Belediyesi sağanak yağışın etkili olduğu bölgelerde yağmur suyu hatlarında yenileme çalışması başlattı. Özellikle Karaçalı Mahallesi’nde etkili olan ve hatlarda patlamalar olduğunu belirleyen ekipler bölgede çalışmalarını hızlandırdı.