Vali Cevdet Atay, söküm çalışmalarını yerinde inceledi

DÜZCE (İHA) – Kültür Varlıkları Koruma Kurulu tarafından projesi onaylanarak söküm çalışmalarına başlanan Aydınpınar Köyü Camii’nde söküm çalışmalarını Düzce Valisi Cevdet Atay ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Düzce’nin eski camilerinden birisi olan Aydınpınar Köyü Camii yeniden yapılması için Kültür Varlıkları Koruma Kurulu tarafından projesi onaylandı. Düzce İl Özel İdaresi ekiplerince caminin söküm çalışmalarına da başlanıldı. Ekiplerin yoğun çalışması çerçevesinde Vali Cevdet Atay ve kurum amirleri söküm çalışmalarının yapıldığı camiye giderek incelemelerde bulundu. Yetkililerden yapılan işlemler hakkında bilgiler alan Cevdet Atay, yeniden yapılacak cami içinde gerekli çalışmaların yapılmasını istedi.