Vali Atay’dan Çağsu Hastanesine ziyaret

Düzce’nin önde gelen sağlık kuruluşlarından Özel Çağsu Hastanesi Vali Cevdet Atay ve Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz’ı ağırladı. Hastaneyi gezen Vali Atay ve Yılmaz’a hastane direktörü İsmail Altın bilgiler verdi.

Önde gelen özel sağlık kuruluşları arasında yer alan Düzce Özel Çağsu Hastanesi’ni ziyaret eden Vali Cevdet Atay ve Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, hastanede incelemelerde bulundu. Hastane direktörü İsmail Altın’dan hastane ve yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldılar. Hastanenin bütün bölümlerini gezen Vali Atay ve Dr. Yılmaz hekimler ve personelle de sohbet etmeyi ihmal etmediler.

Ziyarette ayrıca hastalarla da yakınan ilgilenen Atay ve Yılmaz, geçmiş olsun dileklerinde de bulundular.

Ziyaret sonrası açıklama yapan Düzce Özel Çağsu Hastanesi Direktörü İsmail Altın; “Hastanemizde Vali Cevdet Atay ve Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz’ı ağırlamaktan dolayı büyük mutluluk duydu. Hastanemizle yakından ilgilendiler. Muayenehanelerimizi gezdiler, bilgiler aldılar. Kış mevsiminin en yoğun yaşandığı bu günlerde hastalarımıza da geçmiş olsun dileklerinde bulundular. Ziyaretlerinden dolayı Vali Cevdet Atay ve Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz’a teşekkür ederiz” dedi.