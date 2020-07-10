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Vali Atay’dan Başkan Şahin’e ziyaret
DÜZCE VALİSİ CEVDET ATAY, KAYNAŞLI BELEDİYE BAŞKANI BİROL ŞAHİN’İ MAKAMINDA ZİYARET EDEREK KAYNAŞLI’DA YAPILAN SON ÇALIŞMALAR HAKKINDA BİLGİ ALDI
DÜZCE 10.07.2020, 17:34
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DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay, Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin’i makamında ziyaret ederek, ilçede yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Düzce Valiliği görevine atanmasının ardından ilçelerdeki çalışmaları tek tek incelemeye başlayan Vali Cevdet Atay, Kaynaşlı Belediyesi’ni ziyaret etti. Belediye Başkanı Birol Şahin ile bir araya gelerek ilçede yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Atay’a, Cumhuriyet Başsavcısı Sedat Çelik ile İl Jandarma Alay Komutanı Mustafa Çetinkaya’da eşlik etti. Ziyaret sırasında Başkan Şahin, Vali Atay’a çalışmalar ile ile ilgili bilgiler verdi.
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