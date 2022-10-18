Vali Atay yabancı öğrencileri ağırladı

DÜZCE (İHA) – Düzce Üniversitesi’nin yurt dışı öğrenim sınavlarına girerek başarılı olan yabancı uyruklu öğrenciler, Vali Cevdet Atay’ı makamında ziyaret etti.

Düzce Üniversitesi ve Yüksek Öğretim Kurumu tarafından her yıl çeşitli ülkelerde gerçekleştirilen yabancı öğrenci alım sınavlarına katılarak okumaya hak kazanan yabancı uyruklu öğrenciler eğitim öğretim faaliyetlerine başladı. Sudan, Çad, Nijer, Azerbaycan, Gürcistan, Bulgaristan gibi ülkelerden Düzce’ye gelerek eğitim hayatlarını sürdüren öğrenciler, Vali Cevdet Atay’ı makamında ziyaret etti. Düzce’yi tercih etmelerinde sebep ile ilgili bilgiler veren öğrenciler, Düzce’de yaşadıkları sorun ve sıkıntıları da Vali Atay’a birebir anlatma fırsatı buldu. Öğrencilerin Türkiye’de misafir olduklarını vurgulayan Cevdet Atay, ellerinden geldiğince çalışmalar yaparak sorun ve sıkıntıların giderileceğini dile getirdi.