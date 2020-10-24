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Vali Atay Roma dönemine ait tarihi taş köprüyü inceledi

DÜZCE VALİSİ CEVDET ATAY, ROMA DÖNEMİNE AİT OLAN VE HARÇ KULLANILMADAN MERMER BLOKLARIN BİR ARAYA GETİRİLMESİYLE YAPILANDIĞI BELİRLENEN 3 KEMERLİ TAŞ KÖPRÜDE YAPILAN ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELEDİ.

DÜZCE 24.10.2020, 08:43
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Vali Atay Roma dönemine ait tarihi taş köprüyü inceledi

DÜZCE (İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay, Roma dönemine ait olan ve harç kullanılmadan mermer blokların bir araya getirilmesiyle yapılandığı belirlenen 3 kemerli taş köprüde yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Dört bir yani tarih olan Konuralp’te kazı çalışmaları sürüyor. Kazdıkça toprak altından adeta tarih fışkıran bölgede Vali Cevdet Atay incelemelerde bulundu. Tarihi taş köprüdeki çalışmaları yerinde gören Vali Atay, tarihi köprünün biran önce gün yüzüne çıkartılıp vatandaşların ziyaretine açılması için yürütülen özverili çalışmalarından dolayı çalışanlara teşekkür etti.

2 bin yıllık köprü

Konuralp’in batısından geçip, Efteni Gölü’ne dökülen Tabak Deresi üzerinde, Çilimli yol ayrımında yer alan antik köprünün M.S 1. Yüzyılda yapıldığı tahmin ediliyor. Köprünün en önemli özelliği hiç harç kullanılmadan beyaz mermer blokların bir araya getirilmesiyle inşa edilmiş olması. 5 metre genişliğinde ve 30 metre uzunluğunda olan tarihi köprü 3 kemerli bir yapı görünümünde.

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