Vali Atay ihtiyaçları yerinde tespit ediyor

DÜZCE (İHA) – Düzce’de köylüleri ziyaret ederek, sorun ve talepleri dinleyen Vali Cevdet Atay ihtiyaçların tespit çalışmalarını da gerçekleştirmeye başladı.

Vali Cevdet Atay, köylüler ile buluşma programlarına kaldığı yerden devam ediyor. Bu çerçevede son olarak Çilimli’ye bağlı Alacamescit köyünü ziyaret eden Vali Cevdet Atay’a, Çilimli Kaymakamı Gizem Bayguş ve kurum amirleri de eşlik etti. Köylüler ile bir araya gelerek taleplerini dinleyen Vali Cevdet Atay, ihtiyaçları yerinde tespit ediyor.