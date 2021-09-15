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Uygulama eğitimlere devam etti

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Bölümü, uygulamalı eğitimlerini Covid-19 salgını sürecinde aksamadan devam ettirerek nitelikli mühendisler yetiştirmeyi sürdürüyor.

DÜZCE 15.09.2021, 17:02
Uygulama eğitimlere devam etti

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Bölümü, uygulamalı eğitimlerini Covid-19 salgını sürecinde aksamadan devam ettirerek nitelikli mühendisler yetiştirmeyi sürdürüyor.

Özellikle okulların kapalı olduğu ve uzaktan eğitimin yapıldığı dönemde, uygulamaya yönelik 7+1 modeli ile sektörün ihtiyacı olan mühendisler yetiştiren Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Bölümü, atölye eğitimlerini öğrencilerin evlerinde sürdürmeye devam etti.

Uzaktan eğitim yöntemi ile verilen teorik ve teknik eğitimler sonrası uygulama eğitimlerini Bölüm tarafından tedarik edilen ahşap malzemeler üzerinde gerçekleştiren öğrencilerin başarılı çalışmaları dikkat çekiyor. Tasarımdan imalata, imalattan son tüketiciye kadar olan süreçte önemli görevler üstlenen Ağaç İşleri Endüstri Mühendisleri, sektörde faaliyet gösteren şirketlerin beyin takımlarını oluşturarak mühendislik, tasarım, fizibilite ve üretim gibi alanlarda kariyerlerini geliştirebiliyor.

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