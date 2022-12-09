Üniversite öğrencilerine psikolojik destek

DÜZCE (İHA) – Düzce Aile ve sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri, üniversite için kente gelen ve ilk kez deprem yaşayan öğrencilere psikolojik destek vermeye başladı.

Düzce Üniversitesi’nde öğrenim görmek için şehre gelen ve hayatlarında ilk defa deprem ile karşılaşan öğrenciler için psikolojik destek faaliyetleri başlatıldı. Bu çerçevede, Düzce Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından görevlendirilen psikologlar, öğrencilerin konakladığı yurtlara giderek psikososyal destekte bulundu.