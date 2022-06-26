Üniversite öğrencilerinden örnek davranış

DÜZCE (İHA) – Düzce’de "Kardeşimin Dolabı" projesi çerçevesinde toplanan kıyafetler, ihtiyaç sahibi öğrenciler için bağışlandı.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Düzce Belediyesi tarafından "Kardeşimin Dolabı" projesi başlatıldı. Proje çerçevesinde öğrenciler, giymedikleri kıyafetlerini ihtiyaç sahibi öğrenciler için bağışladı. Mahpeyker Sultan Kız Öğrenci Yurdu’nda kalan öğrencilerin bağışladığı kıyafetler paketlenerek, ilgili kuruma teslim edildi.