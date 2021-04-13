Üçköprü Okuluna badminton malzemeleri verildi

Türkiye Badminton Federasyonu tarafından yapılan “Orda Bir Köy Var Uzakta” projesi kapsamında Düzce Kaynaşlı Üçköprü Orta Okulu’na badminton malzemeleri hediye edildi.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Milli Eğitim İl Müdürlüğü ile Badminton il temsilciliği tarafından malzemeler Düzce Kaynaşlı Üçköprü Ortaokulu’na teslim edildi.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı ile Badminton İl Temsilcisi Sercan Güzel tarafından öğrencilere projenin önemi anlatılarak çocuklara Badminton oyun kuralları ile ilgili bilgi verildi. Okul Müdürü Adem Albayrak projenin çok güzel olduğunu ve amacına ulaşacağına inandığını belirterek Türkiye Badminton Federasyonuna teşekkür etti.