Türkiye’de en çok başvuru Düzce Bilim ve Sanat Merkezi’nden yapıldı

DÜZCE(İHA) – Düzce Bilim ve Sanat Merkezi, Türk Patent ve Marka Kurumu’na 125 başvuru yaptı. Türkiye genelinde çok başvuru yapan kurum ünvanı ise Düzce Bilim ve Sanat Merkezi’ne verildi.

Düzce Bilim ve Sanat Merkezi’nin (BİLSEM) 2016 yılından beri hazırlamış olduğu Patent, Faydalı Model ve Tasarım çalışmalarına, salgın koşullarında gerçekleşen tasarım çalışmaları da eklenerek Türk Patent ve Marka Kurumu’na tescil başvurusunda bulunuldu.

Yapılan çalışmalara resmi hüviyet kazandırmak üzere yapılan başvuruda, BİLSEM Fizik Öğretmeni Adem Akkuş ve BİLSEM Görsel Sanatlar Öğretmeni Cevher Gözmen Çetin büyük gayret göstermiş ve 125 patent/faydalı model/tasarım tescil başvurusu tamamlandı. Tescil başvurusunda bulunulan 125 patent/faydalı model/tasarım çalışması Türk Patent ve Marka Kurumu’ndan tescil alarak katma değere dönüşmesi bekleniyor. Türkiye Geneli 2020 ve 2021 yılında en çok Patent, Faydalı Model ve Tasarım Tescili başvurusu yapan kurum olma unvanı Düzce Bilim ve Sanat Merkezine verilmiş oldu.