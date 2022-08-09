banner528

banner549

banner547

Son Dakika
50 yıllık mesleğine ilk günkü aşka yapıyor
50 yıllık mesleğine ilk günkü aşka yapıyor
Süper Lig’de heyecan yeniden başladı
Süper Lig’de heyecan yeniden başladı
Ekrem İmamoğlu'ndan Erdoğan taklidi!
Ekrem İmamoğlu'ndan Erdoğan taklidi!
Ahmet Çakar canlı yayını bastı!
Ahmet Çakar canlı yayını bastı!

Tesis sorumlularına eğitim

DÜZCE (İHA) – Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde bulunan tesislerin sorumlularına yönelin eğitim yönetim sistemi konulu eğitim verildi.

DÜZCE 09.08.2022, 11:52
Tesis sorumlularına eğitim

DÜZCE (İHA) – Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde bulunan tesislerin sorumlularına yönelin eğitim yönetim sistemi konulu eğitim verildi.

Düzce’de bulunan Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde ki tesislerin daha aktif çalışması için çeşitli eğitim programları devam ediyor. Bu çerçevede müdürlük bünyesinde bulunan eğitim, sosyal ve kültürel faaliyetler birimi tarafından tesis sorumlularına eğitim yönetim sistemi konulu konferans verildi.

Yorumlar (0)
31°
az bulutlu