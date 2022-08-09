DÜZCE (İHA) – Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde bulunan tesislerin sorumlularına yönelin eğitim yönetim sistemi konulu eğitim verildi.

Düzce’de bulunan Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde ki tesislerin daha aktif çalışması için çeşitli eğitim programları devam ediyor. Bu çerçevede müdürlük bünyesinde bulunan eğitim, sosyal ve kültürel faaliyetler birimi tarafından tesis sorumlularına eğitim yönetim sistemi konulu konferans verildi.