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Temiz şehir Düzce sloganına yakışır şekilde çalışıyorlar

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün sloganları arasında yer alan ‘Temiz şehir Düzce’ sloganına uygun olarak Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri şehrin dört bir yanında temizlik çalışmalarına devam ediyor.

DÜZCE 23.09.2021, 09:49
Temiz şehir Düzce sloganına yakışır şekilde çalışıyorlar

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün sloganları arasında yer alan ‘Temiz şehir Düzce’ sloganına uygun olarak Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri şehrin dört bir yanında temizlik çalışmalarına devam ediyor.

Düzce Belediyesi şehrin muhtelif yerlerinde çalışmalarını sürdürüyor. Başkan Dr. Faruk Özlü’nün sloganları arasında yer alan ‘Temiz Şehir Düzce’ sloganı için temizlik işleri müdürlüğü de var güçleri ile çalışıyor. Şehrin dört bir yanında yapılan temizlik çalışmalarına ek olarak park ve bahçelerde vatandaşların bıraktığı çöpleri temizliyor. Bir yandan da dolan çöp kovalarını boşaltan ekipler 24 saat çalışarak salgın sürecinde şehrin dört bir yanını temizliyor.

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