Teknoloji laboratuvarına tam not

Türkiye’nin önde gelen yazılım şirketleri arasında yer alan Bilsoft Yazılım, Düzce’de okullarda öğrencilerle de buluşuyor. Yazdığı ön muhasebe, üretim, e-ticaret ve stoklama yazılımları ile Türkiye’nin en çok tercih edilen markaları arasında yer alan yerli yazılım firması bu çerçevede Düzce Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret etti. Bilişim sektörü ve eğitim alanında öğretmenler ve öğrencilerle istişarede bulunan Ahmet Veli ve Finans Müdürü Uğur Şahin ayrıca okulun idarecilerinden de bilgiler aldı.

Ziyaret sonrası açıklama yapan Ahmet Veli; “Bilsoft Yazılım olarak Düzce Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret ettik. Bilişim sektörü ve eğitim alanında istişarede bulunduk. Okuldaki teknoloji laboratuarı ve imkanları yerinde görme fırsatımız oldu. Başta Müdür Başyardımcısı Lokman Alemdar ve Bilişim Teknolojileri Alan Şefi Serdar Kadı Hocamıza teşekkür ederiz” dedi.

Ziyaret sırasında okulun teknoloji laboratuvarlarını da gezen Veli ve Şahin, laboratuvarları beğenirken, geleceğin yazılımcılarının yetişmesi için destekte bulunacaklarını da belirtti.