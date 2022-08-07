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Tarladan plastik doğrama çalan şahıslar yakalandı

Düzce’de bir tarlada bulunan konteyner içindeki plastik doğramaları çalan iki şüpheli, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

DÜZCE 07.08.2022, 12:33
Tarladan plastik doğrama çalan şahıslar yakalandı

Düzce’de bir tarlada bulunan konteyner içindeki plastik doğramaları çalan iki şüpheli, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Düzce’nin Beyköy beldesinde yaşayan B.Ş. isimli şahsa ait tarladaki konteyner içinden plastik doğramalar çalındı. Durumu jandarma ekiplerine haber veren B.Ş.’nin ihbarı üzerine harekete geçen Beyköy Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, olayı hurdacılık yapan B.R. ve M.H.R. isimli şahısların elektrikli bisiklet ile gerçekleştirdiğini belirledi. Şahıslar, düzenlenen operasyonda yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, plastik doğramaları aldıklarını itiraf etti.

Şüphelilerin tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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