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Spor salonlarında antrenmanlar devam ediyor

DÜZCE (İHA) – Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde ki spor salonlarında antrenmanlar sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun bir şekilde devam ediyor.

DÜZCE 01.04.2021, 10:00
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Spor salonlarında antrenmanlar devam ediyor

DÜZCE (İHA) – Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde ki spor salonlarında antrenmanlar sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun bir şekilde devam ediyor.

Düzce’de sporcular salonlarda çalışmalarını sürdürüyor. Akçakoca Spor Salonunun kapılarının açıldığı günden bu yana basketbolcular antrenmanlarına aralıksız bir şekilde yapabiliyor. Antrenmanlar sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun bir şekilde devam ediyor.
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