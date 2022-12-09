Sosyal yardımlaşma ekipleri 24 saat görev aldı

DÜZCE (İHA) – Düzce’de meydana gelen depremin ardından sosyal yardımlaşma vakıfları Düzce’ye gelerek vatandaşların her türlü ihtiyacına koşarak 24 saat esası ile görev aldı.

Düzce’nin Gölyaka ilçesinde 23 Kasım’da meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin yaralarının sarılması için çalışmalar devam ediyor. Bu çerçevede Düzce Sosyal yardımlaşma ve Dayanışma vakfı öncülüğünde, ihtiyaç sahibi ailelerin yanı sıra vatandaşlara, çadırda kalanlara, konteynerler de yaşamaya başlayan ailelere vakıfların destekleri ile çalışmalar yapıldı. Ekipler her bir kişiye ulaşarak yardım faaliyetlerini yürüttü. Bir yandan Sosyal Markette ailelerin elbise ihtiyaçları giderilirken, bir yandan da maddi kayıpların önüne geçilmesi için faaliyetler yürütüldü.

24 saat esasına göre gece gündüz görev alan ekipler, yaraların sarılması için çalışmalarını sürdürecek.