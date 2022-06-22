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Son ders Jandarma’dan

DÜZÇE(İHA) – Jandarma Trafik ekipleri tarafından ehliyet alacak olan sürücü adaylarına kurallar ile ilgili eğitim verildi.

DÜZCE 22.06.2022, 10:13
Son ders Jandarma’dan

DÜZÇE(İHA) – Jandarma Trafik ekipleri tarafından ehliyet alacak olan sürücü adaylarına kurallar ile ilgili eğitim verildi.

Sürücü adaylarına son ders Düzce İl Jandarma Alay Komutanlığına bağıl Trafik Ekipleri tarafından verildi. 22 aday sürücüye, öncelikle aday sürücülük, aday sürücülerin dikkat etmesi gereken genel kurallar, emniyet kemeri kullanımı, araçlarda güvenli yolculukla ilgili dikkat edilecek konular başta olmak üzere eğitim aktarıldı.

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