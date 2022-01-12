Sokak hayvanlarına öğrencilerden özel ilgi

DÜZCE (İHA) – Cahit Zarifoğlu Yurt Müdürlüğü’nde konaklayan öğrenciler, düzenli olarak sokak hayvanları ile ilgileniyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan Cahit Zarifoğlu Erkek Öğrenci Yurdunda konaklayan öğrenciler, sokak hayvanlarına yönelik çalışma başlattı. Sahipsiz olmamaları için onlarla ilgilenen öğrenciler, kedi ve köpeklere mama dağıtımı da gerçekleştirdi.