Servis araçlarına sıkı denetim

DÜZCE(İHA) – Düzce Belediyesi’ne bağlı ekipler, kent merkezindeki taşımacılık yapan servisleri denetledi. Kurul dışı olan iki servis sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler haftalık denetim planına uygun şekilde çalışmalarına devam ediyor. Kent merkezindeki okullarda düzenli denetim yapan ekipler, Bahçeşehir Yeşiltepe Ortaokulunda taşımacılık yapan servis araçlarını denetledi. Araçların fiziki yeterlilikleri ve muayenelerini inceleyen ekipler, kural dışı olan araçlara cezai yaptırım uyguladı.

Emniyet güçlerinin de yer aldığı denetimlerde 2 servis aracına idari para cezası uygulandı. Yapılan açıklamada çocuklar için tehlike arz edecek durumların titizlikle incelendiği belirtilerek servis aracı sahiplerinin ve şoförlerinin dikkatli olmadı tavsiye edildi.