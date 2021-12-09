Serbay ve IdeaSoft e-ticarette kadın girişimcilere destek oluyor

E-ticarete adım atmak isteyen tüm kadın girişimcilere fırsatlar sunan Serbay ve IdeaSoft, yıl sonuna kadar geçerli olan yeni bir kampanya ile kadınların işlerini profesyonel ilerletebilmesine yönelik destek oluyor.

“Kadın girişimcilerimizi e-ticarete başlamaları için destekliyoruz” sloganıyla oluşturulan paketler zengin içerikleriyle dikkat çekiyor. Serbay Interactive Ajans Başkanı Görkem Özdemir desteklerle ilgili bilgiler verdi. Özdemir "Girişimci kadınlara özel avantajlı e-ticaret paketleri, pazarlama desteği, ücretsiz e-ticaret eğitimleri, ücretsiz sanal POS ve kargo anlaşması gibi birçok teknik imkanlar sunuyor. Başvuru şartlarında ise işletmenin kadın girişimciler tarafından kurulması, sermaye şirketlerinin ise limited, anonim gibi çoğunluk hissesinin kadın girişimcilerin sahip olması gerekiyor. Kampanya dahilinde kadınlara anında e-ticaret sitesi kurma imkanı veriyoruz ve anlaşmalı olunan çözüm ortakları ile kadın girişimcilerin gücünü artırmasını hedefliyoruz" dedi.