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Sarıkaya Mağarası ışıklandırıldı

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Özel İdaresi, Yığılca ilçesinde bulunan Sarıkaya Mağarası’nda daha önce yapılan ışıklandırmaya ek olarak ikinci ışıklandırma çalışması yapıldı.

DÜZCE 21.11.2020, 09:52
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Sarıkaya Mağarası ışıklandırıldı
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DÜZCE (İHA) – Düzce İl Özel İdaresi, Yığılca ilçesinde bulunan Sarıkaya Mağarası’nda daha önce yapılan ışıklandırmaya ek olarak ikinci ışıklandırma çalışması yapıldı.

Düzce’nin önemli turizm değerlerinden birisi olan Sarıkaya Mağarası’nda ikinci ışıklandırma yapıldı. Yığılca ilçesine bağlı Sarıkaya köyünde bulunan Sarıkaya Mağarası yıllar önce bulunmasının ardından Düzce İl Özel İdaresi’nin restorasyon çalışmaları ile geçtiğimiz yıllarda hizmete açılmıştı. Işıklandırmanın zayıf kalması sonrasında gelen ödenek ile birlikte Özel idaresi tarafından mağarada ikinci restorasyon çalışması başlatıldı. Mağaranın dokusunu bozmayacak şekilde yapılan ikinci ışıklandırma ile daha iyi görülmesi dikkat çekti. Mağaranın içerisinde bulunan şelale, göl ve kanyonun yeni ışıklandırma ile daha iyi görülecek olması sonrasında ziyaretçilerin dikkatini çekmesi bekleniyor.
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