Şahin ve Dilber Esenler Belediyesi’ni ziyaret etti

Düzce Ticaret Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, Yeşilay Düzce Şube Başkanı Ali Dilber ile birlikte Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu’yu ziyaret etti.

DTSO Başkanı Şahin, İstanbul programları dahilinde İBB Meclis Üyesi Cüneyt Yılmaz ve Yeşilay Düzce Şube Başkanı Uzm. Arb. Av. Ali Dilber ile birlikte Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu’ya ziyarette bulundular.

Gerçekleştirilen ziyarette; geleneksel ve tamamlayıcı tıbbi ürünler üretim merkezi bünyesinde gıda takviyesi ve kozmetik sektörlerine yönelik hem ürün geliştirme, hem de üretim faaliyetleri yürütmek amacıyla Düzce Valiliği, Düzce Üniversitesi, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası arasında imzalanan protokol kapsamında, Düzce ekonomisine katkı sağlamak ve tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliğini teşvik etmek amacıyla kurulan Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi hakkında bilgiler verildi.

Programın devamında, DTSO Yönetim Kurulu Başkanı tarafından, 2021 Düzce Turizm Yılı olması sebebiyle, Düzce’nin tanıtımına yönelik hazırlanan dosya sunuldu.

Program sonunda, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu’ya Düzce’nin yöresel ürünleri ile Üniversite tarafından özel olarak geliştirdiği tıbbi ürünlerden oluşan hediye paketi takdim edildi.