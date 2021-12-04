Sağlıklı yaşam için öğretmenler Litvanya’da buluştu

DÜZCE (İHA) – Mustafa Kemal Ortaokulu öğretmenleri Game on sağlıklı yaşam Erasmus projesi kapsamında Litvanya’ya giderek çeşitli eğitim ve uygulamalı programlara katıldı.

Game On sağlıklı yaşam erasmons projesi kapsamında Mustafa Kemal Ortaokulu öğretmenlerinden proje koordinatörü ve İngilizce öğretmeni Kerim Sivrikaya, Öznur Günesen ve Tamer Yazıcı ‘Okullarda Pozitif Öğrenme Ortamı Yaratma, Daha Sağlıklı ve Daha Güvenli Okullar Oluşturma’ başlıklı ziyareti gerçekleştirmek için Litvanya’nın Kalvarija şehrine giderek proje hareketliliği gerçekleştirdi. 5 gün süren hareketliliğe Türkiye, İtalya, Finlandiya, Kuzey Makedonya, Yunanistan ve Litvanya’dan katılan öğretmenler ilgili toplantıların yanı sıra sınıf ziyaretleri, zihinsel sağlık konusunda sunumlar gerçekleştirdi. Meditasyon ve pilates çalışmalarına, müzik, resim ve bilişim terapilerine katıldı.