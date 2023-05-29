Rengarenk çiçekler toprakla buluştu

Düzce Belediyesi kent merkezi ve çevresindeki ana arterler üzerinde peyzaj çalışmalarına devam ediyor. Mevsimine uygun birbirinden renkli bitkiler refüj alanlarında toprakla buluşuyor.

Düzce Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü yaz mevsiminin gelmesi ile birlikte şehir genelinde yeşillendirme ve çiçek dikimi çalışmalarına hız verdi. Parklarda devam eden çiçek dikim ve ağaçlandırma çalışmalarının yanı sıra şehir içinden geçen ana arterler üzerinde yapılan çalışmalarda birbirinden farklı süs bitkileri toprakla buluşturuldu.

Top kadife, altuni taflan ve lavanta

Düzce’den geçen karayolları ve Bahçeşehir bağlantı yolu başta olmak üzere şehir merkezi çevresini yeşillendirmek üzere tam kadro çalışmalarını yürüten Park ve Bahçeler Müdürlüğü çalışmaların hava şartlarına bağlı olarak devam edeceğini belirtti. Ekipler 23 Nisan Parkı, Millet Bahçesi parklarının yanı sıra belirlenen peyzaj noktalarında Gül ve Lavanta gibi kokulu bitkilerin yanı sıra Spiral Leylandi, Alev Çalısı, Altuni Taflan şeklinde bodur ağaçlar, ayrıca Berberis, Top Kadife ve Ateş Çiçeği gibi süs bitkilerini belirlenen noktalara dikti.

Düzce’nin yeşil örtüsüne katkıda bulunmak amacıyla ortak yaşam alanlarında yürütülen peyzaj çalışmaları belirlenen program dahilinde düzenli olarak devam edecek.