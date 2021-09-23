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Rektör Çakar’dan Başkan Koloğlu’na ziyaret

DÜZCE (İHA) – Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu’nu ziyaret ederek ilçede bulunan Meslek Yüksek Okulu ile ilgili karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.

DÜZCE 23.09.2021, 09:51
Rektör Çakar’dan Başkan Koloğlu’na ziyaret

DÜZCE (İHA) – Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu’nu ziyaret ederek ilçede bulunan Meslek Yüksek Okulu ile ilgili karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, 4 Ekim’de başlayacak yüz yüze eğitim öncesinde Meslek Yüksek Okullarını ziyaret ederek son hazırlıkları inceliyor. Okul ziyaretlerinin ardından ilçe belediye başkanlarını ziyaret ederek ilçede ki eğitim çalışmaları hakkında bilgi alışverişinde bulunuyor. Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar ve Düzce Üniversitesi Genel Sekreteri Hasan Sadi Ateş, son olarak Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu’nu ziyaret etti. Üniversite’nin Türkiye’de ilk defa hazırlayıp ürettiği ve tüketiciye sunduğu ürünlerden oluşan hediye paketini Başkan Koloğlu’na veren heyet daha sonra ilçede bulunan Meslek Yüksek Okulu ile ilgilide karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

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