Polisten üniversite bölgesinde denetim

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler yaz aylarında denetimlerini arttırdı. Yapılan denetimde 119 araç ve sürücü kontrol edilirken, kusurlu görülen sürücülere cezai işlem uygulandı.

Üniversitenin yaz okulunun başlamasıyla o bölgede hareketlilik artınca, trafik ekipleri de harekete geçti. Üniversite öğrencilerinin huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla denetim gerçekleştirildi. Hem Düzce Üniversitesi Hastanesi hem de üniversiteye giden yolda yapılan denetimde 119 araç sorgulandı. Sorgulanan araçlar arasından 5 sürücünün alkollü olduğu belirlendi. Toplamda 14 bin 600 lira para cezası uygulanan araç sürücülerinin de ehliyetlerine el konuldu.

Ekipler, vatandaşların huzur ve güvenliği için denetimlerini yaz aylarında devam ettirecek.