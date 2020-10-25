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Polis ekipleri motosikletler üzerine uygulama yaptı
DÜZCE İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ SICAK HAVAYI FIRSAT BİLİP MOTOSİKLETE BİNEN SÜRÜCÜLER ÜZERİNDE UYGULAMA YAPTI. ÖZELLİKLE KASK TAKMADAN KULLANAN SÜRÜCÜLERE CEZAİ İŞLEM UYGULANDI.
DÜZCE 25.10.2020, 09:47
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Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri sıcak havayı fırsat bilip motosiklete binen sürücüler üzerinde uygulama yaptı. Özellikle kask takmadan kullanan sürücülere cezai işlem uygulandı.
Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte hafta sonu sıcak ve güneşli havayı fırsat bilerek motosiklet kullanan sürücülere yönelik uygulama yaptı. Aziziye Mahallesi Küçüksu parkı yanında yapılan uygulamada polis ekipleri sürücülerin kasklarını kontrol etti. Ayrıca uygulamada sürücü GBT’lerini de bakan ekipler, motosiklet evrak, plakalarını da kontrol etti.
Evrakı eksik olan ve sürücü belgesiz motosiklet kullanan sürücülerin motosikletleri trafikten men edilirken şahıslara da cezai işlem uygulandı.
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