Düzce Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından yapılan operasyonda dilenen 10 kişi yakalandı. Yakalanan şahısların üzerinden çıkan paralara el konuldu.

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, kamu düzeni ve vatandaşların huzuru için 7 gün 24 saat görev yapıyor. Zabıta ekipleri, vatandaşların duygularını istismar ederek, para dilenen şahıslara operasyon düzenledi. Son yapılan denetimde özellikle cami önlerinde ve şehrin işlek caddelerinde bekleyerek vatandaşlardan para dilenen 10 dilenci toplandı. Müdürlük binasına götürülerek üzerlerindeki paralara el konulan dilenciler hakkında Kabahatler Kanunu gereğince yasal işlem uygulandı.

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürü Sezgin Diner, “İnsanlarımızın yardımlaşma duygusunu kötüye kullanma amacı güden ve bu işi davranış haline getiren kişilerle mücadelemiz sürecek, vatandaşlarımızdan da ricamız taviz vermeden 153 Beyaz Masa’yı arayarak ihbar etmeleri. Bizlerde üzerimize düşen görevi yerine getirerek gerekli müeyyideleri uygularız” şeklinde konuştu.