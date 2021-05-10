Önmez “Yeme alışkanlığına bu bayram daha fazla dikkat etmeliyiz”

19 enfeksiyonu daha ağır ve ölümcül seyretmektedir” dedi.

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Attila Önmez, diyabet hastalarının karantina süreci ve Ramazan Bayramı’nda dikkat edilmesi gerekenler ile ilgili önemli bilgiler paylaştı. Diyabet hastalığında, beslenme düzeni ve fiziksel aktivitenin tedavinin temelini teşkil ettiğini vurgulayan Dr. Önmez, “Kültürümüzde önemli bir yere sahip olan Ramazan Bayramı bizleri birleştiren, kaynaştıran bunun yanında yeme alışkanlıklarımızın da ister istemez değiştiği özel günler arasındadır. Ne var ki, karantina sürecini yaşadığımız şu günlerde kalabalıklardan kaçınmak zorundayız. Diyabetli hastaların karantina sürecinden olumsuz etkilendiğini biliyoruz. Hareketin kısıtlanması, sıkıntı ve stres birçok hastamızı daha fazla yemek yemeğe ve gereksiz kalorili atıştırmalıkların alımına yol açmaktadır. Bunların neticesinde de hastalarımız kilo almakta, kan şeker seviyesi artmakta ve glisemik parametreleri bozulmaktadır. Üstelik çalışmalar da net olarak göstermiştir ki; diyabeti veya obezitesi olan hastalarda Covid-19 enfeksiyonu daha ağır ve ölümcül seyretmektedir” dedi.

“Sık kan şeker takibi yapmalı”

Olağanüstü günlerden geçtiğimizi anımsatan Önmez, her bayram dikkat edilmesi gereken yeme alışkanlığına, bu bayram daha fazla dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizerek, “Öğün ve tedavi saatlerini aksatmamalı, ara öğünleri unutmamalı, yeterli miktarda su içmeli, sık sık kan şeker takibi yapmalı ve ev içinde mümkün oldukça hareketli olmalı mümkünse egzersiz yapmalıyız” şeklinde konuştu.

Az miktarda yenen tatlının Diyabet hastalarının kan şekerinde anormal dalgalanmalara yol açabileceğine dikkat çeken Öğretim Üyesi, bayram sofralarındaki ağır yemeklerden ve tatlıdan uzak durulması tavsiyesinde bulundu.

Kalp Hastalıkları, İnme, Görme Kayıpları ve Diyabetik Ayak Yaralarında Artış Oluyor!

Karantina dönemlerinde takiplerini ihmal eden diyabet hastalarında kalp hastalıkları, inme, görme kayıpları ve diyabetik ayak yaraları gibi rahatsızlıklarda artış görüldüğünü kaydeden Dr. Önmez, “Bunun yanında kan şekerinin 600 ve üzerinde seyrettiği bazı hastalarda karın ağrısı, bulantı, kusma, bilinç bulanıklığı, derinliği ve sıklığı artan nefes alıp verme gibi şikayetleri oluyorsa diyabetin ani gelişen komplikasyonlarından birini yaşıyorsunuz demektir, mutlaka acil servise başvurmak gerekir. Hastanelerin hizmet vermeye devam ettiğini, böylece hastalarımızın kontrollerini aksatmamasını tavsiye ederim” şeklinde açıklamasını tamamladı.