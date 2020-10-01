Son Dakika
Online eğitimde veli-öğrenci söyleşisine yoğun katılım
ÖZEL DÜZCE UĞUR ANADOLU VE FEN LİSESİ, ETKİNLİKLERİNE SALGINA RAĞMEN TÜM HIZI İLE DEVAM EDİYOR. OKUL YÖNETİMİ VELİ VE ÖĞRENCİLERE ORTAK ‘ONLİNE EĞİTİMDE VELİ-ÖĞRENCİ’ SÖYLEŞİSİ GERÇEKLEŞTİRDİ.
DÜZCE 01.10.2020, 10:37
3
öğrenci’ söyleşisi gerçekleştirdi.
Düzce’nin en aktif okullarından birisi olan Özel Düzce Uğur Anadolu ve Fen Lisesi, salgın sonrasın da etkinliklerine devam ediyor. Okul yönetimi son olarak 9., 10. ve 11. sınıf öğrenci ve velilerine yönelik online etkinlik düzenledi. Uğur Okulları PDR ve AR-GE’den sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Barış Sezgin’in konuşmacı olarak katıldığı Online Eğitimde Veli ve Öğrenci konulu söyleşisine yoğun katılım gerçekleşti. Öğrenci ve velilerin online eğitim ile ilgili merak ettikleri tüm sorular bu etkinlikte cevap buldu.
21°
açık
Namaz Vakti 01 Ekim 2020
|İmsak
|05:29
|Güneş
|06:54
|Öğle
|12:59
|İkindi
|16:16
|Akşam
|18:54
|Yatsı
|20:13
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Karagümrük
|3
|7
|2. Alanyaspor
|3
|7
|3. Galatasaray
|3
|7
|4. Antalyaspor
|3
|7
|5. Hatayspor
|3
|7
|6. Erzurumspor
|3
|6
|7. Göztepe
|3
|5
|8. Fenerbahçe
|3
|5
|9. Konyaspor
|2
|4
|10. Trabzonspor
|3
|4
|11. Beşiktaş
|3
|4
|12. Sivasspor
|3
|4
|13. Kasımpaşa
|3
|3
|14. Kayserispor
|3
|3
|15. Gaziantep FK
|3
|2
|16. Ankaragücü
|2
|1
|17. Gençlerbirliği
|2
|1
|18. Çaykur Rizespor
|3
|1
|19. Malatyaspor
|3
|1
|20. Denizlispor
|3
|1
|21. Başakşehir
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|3
|7
|2. Tuzlaspor
|3
|7
|3. Ankara Keçiörengücü
|3
|7
|4. İstanbulspor
|3
|6
|5. Altınordu
|3
|6
|6. Samsunspor
|3
|5
|7. Adanaspor
|3
|5
|8. Altay
|3
|4
|9. Akhisar Bld.Spor
|3
|4
|10. Bandırmaspor
|3
|4
|11. Giresunspor
|3
|4
|12. Bursaspor
|3
|3
|13. Balıkesirspor
|3
|3
|14. Ankaraspor
|3
|3
|15. Ümraniye
|3
|3
|16. Boluspor
|3
|1
|17. Menemen Belediyespor
|3
|1
|18. Eskişehirspor
|3
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Leicester City
|3
|9
|2. Liverpool
|3
|9
|3. Everton
|3
|9
|4. Aston Villa
|2
|6
|5. Arsenal
|3
|6
|6. Crystal Palace
|3
|6
|7. Leeds United
|3
|6
|8. Tottenham
|3
|4
|9. Chelsea
|3
|4
|10. Newcastle
|3
|4
|11. West Ham
|3
|3
|12. Brighton
|3
|3
|13. Man City
|2
|3
|14. M. United
|2
|3
|15. Southampton
|3
|3
|16. Wolverhampton
|3
|3
|17. West Bromwich
|3
|1
|18. Burnley
|2
|0
|19. Sheffield United
|3
|0
|20. Fulham
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Betis
|3
|6
|2. Granada
|3
|6
|3. Real Sociedad
|3
|5
|4. Celta de Vigo
|3
|5
|5. Valencia
|3
|4
|6. Real Madrid
|2
|4
|7. Getafe
|2
|4
|8. Villarreal
|3
|4
|9. Atletico Madrid
|1
|3
|10. Barcelona
|1
|3
|11. Sevilla
|1
|3
|12. Levante
|2
|3
|13. Osasuna
|3
|3
|14. Athletic Bilbao
|2
|3
|15. Cádiz
|3
|3
|16. Huesca
|3
|2
|17. Real Valladolid
|3
|2
|18. Eibar
|3
|1
|19. Deportivo Alaves
|3
|1
|20. Elche
|1
|0