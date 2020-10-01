Online eğitimde veli-öğrenci söyleşisine yoğun katılım

öğrenci’ söyleşisi gerçekleştirdi.

Düzce’nin en aktif okullarından birisi olan Özel Düzce Uğur Anadolu ve Fen Lisesi, salgın sonrasın da etkinliklerine devam ediyor. Okul yönetimi son olarak 9., 10. ve 11. sınıf öğrenci ve velilerine yönelik online etkinlik düzenledi. Uğur Okulları PDR ve AR-GE’den sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Barış Sezgin’in konuşmacı olarak katıldığı Online Eğitimde Veli ve Öğrenci konulu söyleşisine yoğun katılım gerçekleşti. Öğrenci ve velilerin online eğitim ile ilgili merak ettikleri tüm sorular bu etkinlikte cevap buldu.