Öğrencilere Kızılay anlatılıyor

DÜZCE (İHA) – Sosyal sorumluluk çalışmaları ile dikkat çeken Kızılay, Düzce’de öğrencilere anlatılmaya başlandı. Genç Kızılay ekipleri Hafız Hasan Şen İmam Hatip Ortaokulu’nu ziyaret ederek öğrencilere Kızılay’ın çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

Ülke genelinde bir çok sosyal sorumluluk çalışmaları ile Türkiye’nin en büyük yardım kuruluşu olan Kızılay, Düzce’de çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında okullarda tanıtımlara başlayan Genç Kızılay ekipleri ilk olarak Hafız Hasan Şen İmam Hatip ortaokulunu ziyaret etti. Burada öğrenciler ile bir araya gelen ekipler Kızılay’ın çalışmaları, yaptıkları faaliyetler, sosyal sorumluluk projeleri, herhangi bir afet anında yapılan faaliyetler hakkında öğrencilere bilgilendirmelerde bulunuldu. Kızılay hakkında detaylı bilgilendirmelerde bulunan ekipler okulları ziyaret ederek çalışmalarını sürdürecek.