Öğrencilere deniz turu düzenlendi

DÜZCE (İHA) – Akçakoca’da ki camilerde yaz kuran kurslarına devam eden öğrencilere deniz turu organizasyonu gerçekleştirildi.

Her yıl yaz aylarında gerçekleştirilen yaz kuran kursları Akçakoca’da tüm hızı ile devam ediyor. Şehrin dört bir yanında ki camilerde gerçekleştirilen yaz kuran kurslarında eğitime devam eden öğrencilere kültürel etkinlik düzenlendi. Akçakoca ilçe Müftülüğü gençlik koordinatörlüğü tarafından eğitim gören öğrencilere deniz turu etkinliği yapıldı. Etkinliğe Müftü vekili Talha Demirkaya, Müftü yardımcısı Yavuz Horuz, İlçe Müftüsü Ahmet Kuru ve gençlik koordinatörleri de katılım sağladı.