Öğrenci velileri depremzedeler için bir araya geldi

DÜZCE(İHA) –Kahramanmaraş merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından TED Düzce ve Bolu Koleji okul aile birlikleri bir araya gelerek depremzedeler için yardım kampanyası başlattı. 50 kız öğrenci Düzce’de barındırılabilecek.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve birçok ili etkileyen 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından tüm yurtta yarım için kampanyalar düzenlenmeye başladı. TED Düzce ve Bolu Koleji Okul Aile Birlikleri de depremzedeler için bir araya geldi.

TED Düzce Okul Aile Birliği Başkanı Yasemin Yarar, velilere çağrı yaparak “Ülkemizi derinden sarsan deprem felaketi sonucunda Türk Eğitim Derneği ivedilikle yardım organizasyonu başlatmıştır. Genel merkezimize Düzce’de 50 kız öğrenciyi misafir edeceğimizi iletmiş bulunmaktayız. Ancak acil olarak battaniye, bot, mont, çocuk bezi gibi malzemeleri okullarımızda toplayıp genel merkezimize ileteceğiz” dedi.

Yasemin Yarar nakdi yardım için ise “Türk Eğitim Derneğinin hesap numaralarını TR130001500158007319562090, TR07 0006 4000 0014 3950 0212 23, TR11 0013 4000 0020 0620 800105’tir. Yardım organizasyonunu okul aile birliklerimiz yürütecektir. Tüm ülkemize geçmiş olsun” ifadelerinde bulundu.