Modern sanayi sitesine hazırlık başladı

Düzce Belediyesi tarafından kentsel dönüşüm projesi çerçevesinde eski sanayi sitesinin taşınması planlanan bölgede çalışmalar başladı. Modern Sanayi sitesini düzenlenen program ile tanıtan Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, “ Düzceli esnaflarımıza öncelik tanıyacağız ve 1 yıl içinde inşaatı tamamlamayı hedefliyoruz” dedi.

Düzce’nin merkezinde bulunan Eski Sanayi Çarşısının kaldırılması ve yeni yerine taşınması için çalışma başlatıldı. Uzun süredir Düzce gündeminde olan ancak Düzce Belediye Başkanı Özlü tarafından hayata geçirilen Modern Sanayi Sitesi 63 dönüm arazi üzerinde yükselecek. Modern Sanayi Sitesinin yapılacağı alanda yapılan basın toplantısına Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Başkan Yardımcıları ve müdürlerin yanı sıra TSO Başkanı Tuncay Şahin, DESOB Başkanı Mustafa Kayıkçı ile esnaf odaları başkanları katıldı.

Sanayi sitesinin yapılması için TOKİ ve Milli Emlak Müdürlüğü ile ilgili süreci açıklayan Faruk Özlü, 63 dönüm üzerine yapılacak ve rezerv alanının da hazır olduğu Modern Sanayi Sitesinde 381 adet dükkan ve sosyal donatıların olacağını söyledi.

Öncelik Düzceli esnafa verilecek

Modern Sanayi Sitesinde 84 metrekare birinci kat ve 20 metrekare asma katın olacağı dükkanların satın alınması için işyeri talep sözleşmesini ilk olarak Eski Sanayi Çarşısı ve Düzceli esnaflara teklif edeceklerini kaydeden Belediye Başkanı Özlü, “ Ön talepleri topladıktan sonra ihaleye çıkacağız. Ardından da dükkanların fiyatlarını belirleyeceğiz. Satın alma önceliği esnafımızda olacak. Teslimat süresini de 1 yıl olarak hedefledik. Kış ayları gelmeden bölgenin zemin çalışmasını bitireceğiz. Hedef süremizi mücbir sebepler haricinde yakalayacağımızı düşünüyorum” ifadelerinde bulundu.

1 Yıl içerisinde tamamlanacak

Projeyi bir yıl içerisinde tamamlamayı planladıklarını kaydeden Faruk Özlü; "Projemizi bir yıl içerisinde tamamlamayı hedefliyoruz. Bizim verdiğimiz tarihler hedef tarihleridir. Biz bu tarihleri işin daha hızlı ilerlemesi açısından veriyoruz" ifadelerini kullandı.