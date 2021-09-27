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Miniklere yangın eğitimi

Düzce Belediyesi, bir yandan şehrin çehresini değiştirecek olan dev projelerine devam ederken bir yandan da toplumsal alanda her yaştan vatandaşın bilinçlendirilmesi noktasında sosyal belediyecilik örneklerine yenilerini ekliyor.

DÜZCE 27.09.2021, 15:08
Miniklere yangın eğitimi

Düzce Belediyesi, bir yandan şehrin çehresini değiştirecek olan dev projelerine devam ederken bir yandan da toplumsal alanda her yaştan vatandaşın bilinçlendirilmesi noktasında sosyal belediyecilik örneklerine yenilerini ekliyor.

Geçtiğimiz aylarda Türkiye’nin çeşitli noktalarında yaşanan orman yangınları ve sel afetlerine gösterdiği hızlı reaksiyon ve başarılı çalışmalarıyla takdirleri üzerine toplayan Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, bölgede de toplumsal alanda farkındalığı arttırma çalışmalarına bir yenisini ekledi.

Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün talimatıyla ilçe ve köylerde orman yangınlarına karşı eğitimler veren itfaiye müdürlüğü, bu kez özel bir anaokulunda miniklerle bir araya geldi.

Ziyarette çocuklara yangın, itfaiyecilik ve itfaiyeyi tanıtan ekipler, olası bir yangın anında neler yapmaları gerektiği konularında bilgi verdi. Yangına müdahale ekipmanlarını da çocuklara tanıtan ekipler, ayrıca yangından korunma yöntemleri, itfaiyenin önemi ve görevlerini anlattı.

Etkinlik, miniklerin hazırladıkları itfaiye resimleri ve hediyelerini itfaiye personellerine vermesi ve hatıra fotoğrafı çektirilmesi ile sona erdi.

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