Minikler akülü arabalarla trafiği öğreniyor

Düzce’de öğrencilere yönelik başlatılan trafik eğitimlerinde, akülü arabalara bindirilen minikler trafik kurallarını öğreniyor.

İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan’ın talimatıyla başlatılan trafik eğitimleri, Trafik Tescil ve denetleme Şube Müdürlüğü ile Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından veriliyor. Bu kapsamda Aziziye İlk ve Ortaokulunun bahçesinde yapılan eğitimlerde, çocuklar akülü arabalara bindirildi. Eğitimlerde trafik kuralları, trafik ışık ve işareteri, yayaların trafikte yapmaları gerekenler öğrencilere pratik ve teorik olarak anlatıldı.

Eğitimlerin, yılı boyunca bütün okullarda yapılacağı öğrenildi.