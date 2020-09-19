Milli Eğitim Müdürü’nden okullara ziyaret
İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ MURAT YİĞİT 21 EYLÜL ÖNCESİNDE OKULLARI ZİYARET ETTİ.
DÜZCE (İHA) – İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit 21 Eylül öncesinde okulları ziyaret etti.
2020-2021 Eğitim Öğretim yılı 21 Eylül pazartesi günü Okul öncesi ve 1. Sınıf öğrenciler için başlayacak. Bu kapsamda İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, 21 Eylül öncesi okulları ziyaret ederek, Bakanlığın yayınladığı "Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu" doğrultusunda okullarda öğrencilerin güvenli bir ortamda eğitim alabilmeleri için maske, mesafe, hijyen önlemleri ve yürütülen yeni eğitim öğretim yılı hazırlık çalışmaları hakkında bilgi aldı. İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, ziyaret esnasında okullarda görevli öğretmen ve idarecilerle bir araya gelerek, yapılan çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkür etti.
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