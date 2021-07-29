DÜZCE(İHA) – Düzce şehir merkezinin cazibesini artıracak millet bahçesindeki çalışmalar, geçtiğimiz haftalardaki yoğun yağışlar sonrasında yeniden hızlandı.

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü’nün göreve geldikten sonraki ilk icraatlarından biri olan ve kent merkezinin çehresini tamamen değiştirerek, modern bir görünümüne kavuşturacak millet bahçesi açılışa hazırlanıyor. Yaklaşık 27 bin metrekarelik bir alana yayılan ve içerisinde millet kıraathanesinin de olacağı millet bahçesinde son rötuşlar yapılıyor. Son haftalarda yaşanan yoğun yağışlardan dolayı aksayan millet bahçesi çalışmalarına güneşin yüzünü tekrar göstermesi ile hızlandıran ekipler, bahçe içinde çiçeklendirme yaparken gençlerin spor, çocukların ise gönüllerince eğlenebileceği oyun gruplarını da monte ediyor.