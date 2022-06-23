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Mezun olan öğrencilere kına yakıldı

DÜZCE (İHA) – Düzce Üniversitesi’ndeki eğitimlerini tamamlayarak mezun olan öğrencilere, Necla Pekolcay Kız Öğrenci Yurdunda mezuniyet kınası yapıldı.

DÜZCE 23.06.2022, 12:05
Mezun olan öğrencilere kına yakıldı

DÜZCE (İHA) – Düzce Üniversitesi’ndeki eğitimlerini tamamlayarak mezun olan öğrencilere, Necla Pekolcay Kız Öğrenci Yurdunda mezuniyet kınası yapıldı.

Düzce’de eğitim hayatlarını tamamlayarak memleketlerine gidecek öğrenciler için Necla Pekolcay Kız Öğrenci Yurdunda program gerçekleştirildi. Bazı öğrenciler 4 yıllık, bazı öğrenciler 2 yıllık eğitimlerini tamamlarının ardından arkadaşları ile son kez bir araya geldi. Etkinlik çerçevesinde mezun olan öğrencilere kına yakılırken, diğer öğrenciler de gönüllerince eğlendi.

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