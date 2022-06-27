Menfez ve dere yatakları temizlendi

DÜZCE (İHA) – Düzce’de yağış uyarısının ardından Kaynaşlı’da dere yatakları ve menfezler temizlendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AFAD, aralarında Düzce’nin de olduğu birçok şehirde sel uyarısı yapmasının ardından Düzce Valiliği sel ihtimali öncesinde tüm tedbirleri almaya başladı. Dere yataklarında evleri olan vatandaşlar tahliye edilirken, Kaynaşlı’da da dere yataklarında temizleme çalışmaları yapıldı. Ekipler tarafından köprü ve menfez altı temizliği yapılırken, dere yataklarında da genişletme çalışmaları gerçekleştirildi. Düzce Valisi Cevdet Atay’da, bölgeye giderek yapılan çalışmaları inceledi, yetkililerden bilgi aldı.