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Mehmet Akif Ersoy İlkokulu öğrencileri can dostlarını unutmadı

Düzce Toki Mehmet Akif Ersoy İlkokulu öğrencileri, Sokak hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon merkezinde yaşayan sokak hayvanlarının yaş mama ve kedi kumu ihtiyacı için seferber oldu. Öğrenci velileri ve öğretmenlerinin desteği ile alınan mama ve kedi kumları geçici bakımevinde hayvan dostlarına veren minik öğrenciler büyük mutluluk yaşadı.

DÜZCE 23.10.2021, 09:39
Mehmet Akif Ersoy İlkokulu öğrencileri can dostlarını unutmadı

Düzce Toki Mehmet Akif Ersoy İlkokulu öğrencileri, Sokak hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon merkezinde yaşayan sokak hayvanlarının yaş mama ve kedi kumu ihtiyacı için seferber oldu. Öğrenci velileri ve öğretmenlerinin desteği ile alınan mama ve kedi kumları geçici bakımevinde hayvan dostlarına veren minik öğrenciler büyük mutluluk yaşadı.

Toki Mehmet Akif Ersoy İlkokulu öğrenci ve öğretmenleri Düzce Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nin ihtiyacı olan yaş mama ve kedi kumu için kampanya düzenledi. Okulun Hayvanları Koruma Kulübü Öğretmeni Buket Ercan ve kulüp üyesi öğrenciler tarafından planlanan kampanya çerçevesinde velilerinden ve öğretmenlerinden destek alan minik öğrenciler hayvan dostları için harekete geçerek topladıkları ürünleri, hayvan barınağına düzenledikleri gezide merkezin yönetimine teslim etti. İlkoklu öğrencileri gezi sırasında sokak hayvanlarının bulunduğu alanları, hayvanların tedavi yapıldığı bölümleri de daha yakından görme fırsatı yakaladı. Geçici bakımevindeki hayvanları da seven minik öğrenciler hem heyecanlandı hem de onlara getirdikleri mamalarla beslendiklerini görünce büyük mutluluk yaşadılar.

‘Bir gün değil, her gün onların yanında olmak’ sloganıyla yapılan kampanyada minik öğrenciler ve Hayvanları Koruma Kulübü Öğretmeni Buket Ercan destek sağlayan veli, öğretmen ve destek verenlere teşekkür etmeyi de ihmal etmediler.

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